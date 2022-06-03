Ви дивитесь випуск від 03.06.2022 програми Все буде добре. Неймовірна правда про українців, в якій почуєте історії зіркових пар, яких розлучила війна.

Танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, як важко було залишати країну з двома дітьми та без чоловіка. Ілона поділилася тим, як впала в депресію та кожної ночі плаче через новини. Акторка Наталка Денисенко з болем у серці відпустила свого чоловіка актора Андрія Федінчика служити до ЗСУ. Наталка у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 03.06.2022 розповіла про те, як переживає велику відстань з коханим, чиє життя постійно під загрозою.

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