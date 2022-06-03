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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 03.06.2022, в якому дізнаєтеся, як відбувся Каннський кінофестиваль. У той час як конкурс Євробачення дискваліфікує росію та Білорусь через їхню агресію в Україні, один з найгучніших кінофестивалів у світі чомусь дозволяє російським митцям брати участь у заході.
Попри це, зі сцени Каннського кінофестивалю виступив Володимир Зеленський. Промова президента змусила аудиторію плаката та аплодувати стоячи майже десять хвилин. В програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців ви дізнаєтеся, як і хто підтримував Україну у Каннах.
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