Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 03.06.2022, в котором узнаете, как прошел Каннский кинофестиваль. В то время, как конкурс Евровидение дисквалифицирует россию и Беларусь из-за их агрессии в Украине, один из самых громких кинофестивалей в мире почему-то позволяет российским творцам участвовать в мероприятии.

Несмотря на это, со сцены Каннского кинофестиваля выступил Владимир Зеленский. Речь президента заставила аудиторию плакать и аплодировать стоя почти десять минут. В программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців вы узнаете, как и кто поддерживал Украину в Каннах.

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