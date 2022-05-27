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Video: Неймовірна правда про українців: как война объединила народ

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все Буде Добре Как война объединила народ от 27.05.2022 на сайте СТБ
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В такое непростое для всей страны время украинцы объединились в единый кулак ради того, чтобы сохранить нацию и дать отпор врагу, нагло забирающему чужое. Каждый гражданин Украины нашел чем помочь своей родине: кто защищает страну на фронте, кто присоединился к информационной армии, у кого есть возможность пожертвовать средства, а кто волонтерить и активно обеспечивает армию и жителей необходимым. Каждый украинец приближает Украину к победе. И это обязательно произойдет. Убедитесь в этом прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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