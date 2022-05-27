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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців на СТБ!
У такий непростий для всієї країни час українці об’єдналися в єдиний кулак заради того, аби зберегти націю та дати відсіч ворогу, який нахабно забирає чуже. Кожен громадянин України знайшов чим допомогти своїй батьківщині: хтось боронить країну на фронті, хтось долучився до інформаційної армії, у когось є змога жертвувати кошти, а хтось волонтерить та активно забезпечує армію та жителів необхідним. Кожен українець наближає Україну до перемоги. І це обов’язково станеться. Переконайтеся у цьому просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски