У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 03.06.2022 ви почуєте історії українських зірок, які вступити до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни в Україні. Тарас Тополя, Андрій Хливнюк, Дмитро Дікусар та Майкл Щур – що за три місяці війни встигли пережити українські селебрітіз на передовій? Дізнаєтеся просто зараз у Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

Також ви дізнаєтеся, як французька активістка підтримала українських жінок на Каннському кінофестивалі, та побачите сюжет про головні символи цієї війни. Все це та багато іншого не пропустіть у Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 03.06.2022.

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