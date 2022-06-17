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Відомі іноземці продовжують підтримувати Україну на інформаційному фронті та збирають фінанси для підтримки українців. В той самий час російські зірки в соцмережах розповідають пропагандистські казочки або грають у мовчанку. Як світова спільнота підтримує українців? Хто з російських селебріті поширює пропаганду та фейки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 17.06.2022 на сайті СТБ!
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