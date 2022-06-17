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Известные иностранцы продолжают поддерживать Украину на информационном фронте и собирают финансы для поддержки украинцев. В это же время российские звезды в соцсетях рассказывают пропагандистские сказки или играют в молчание. Как мировое сообщество поддерживает украинцев? Кто из русских селебрити распространяет пропаганду и фейки? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 17.06.2022 на сайте СТБ!
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