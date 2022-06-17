Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Забота и скандалы в мире шоу-бизнеса

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все Буде Добре забота и скандалы в мире шоу-бизнеса от 17.06.2022 на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск от 17.06.2022 |Часть 2 |17.06.2022| Неймовірна правда про українців
Украинские знаменитости и предательство близких людей...
Выпуск от 17.06.2022 |Часть 3 |17.06.2022| Неймовірна правда про українців
Украинцы поражают мужеством и щедростью...
Выпуск от 17.06.2022 |Часть 4 |17.06.2022| Неймовірна правда про українців
Полякова, Ефросинина и Цыбульская о красоте во время войны...
Выпуск от 10.06.2022 |Часть 1 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: как мировые музыканты поддерживают Украину на концертах?...
Выпуск от 10.06.2022 |Часть 2 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: народный героизм украинцев...
Выпуск от 10.06.2022 |Часть 3 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: как живется знаменитым эмигрантам?...
Выпуск от 17.06.2022 | 17.06.2022 | Неймовірна правда про українців

Известные иностранцы продолжают поддерживать Украину на информационном фронте и собирают финансы для поддержки украинцев. В это же время российские звезды в соцсетях рассказывают пропагандистские сказки или играют в молчание. Как мировое сообщество поддерживает украинцев? Кто из русских селебрити распространяет пропаганду и фейки? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 17.06.2022 на сайте СТБ!

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

Украинские знаменитости и предательство близких людей

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить