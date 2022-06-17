Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 17.06.2022 на сайті СТБ, щоб дізнатися, які українські зірки викреслили зі свого життя родичів із країни-агресора. Російська пропаганда роз’єднала цілі родини по обидві сторони кордону. Які відомі українці розсварилися з рідними через війну? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 17.06.2022 на СТБ!

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски

Українці вражають мужністю та щедрістю