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Разом ми сильні – кожен українець привносить свою частку в спільну перемогу над російською агресією. В окупації чи місцях ведення бойових дій прості українці роблять справжні подвиги, ризикуючи власним життям та здоров’ям. Дізнайтеся неймовірні історії народного героїзму просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 17.06.2022 на СТБ!
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