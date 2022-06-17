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Video: Полякова, Єфросініна й Цибульська про красу під час війни

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Полякова, Єфросініна й Цибульська про красу під час війни від 17.06.2022 на сайті СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 17.06.2022 на сайті СТБ. У часи війни питання виживання стоїть на першому місці, а такі звичні процедури краси здаються відголосом втраченого мирного життя. Чи доречно наводити красу під час війни? Розкажуть зіркові українки! Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 17.06.2022 на СТБ!

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