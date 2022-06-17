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Video: Полякова, Ефросинина и Цыбульская о красоте во время войны

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все Буде Добре Полякова, Ефросинина и Цыбульская о красоте во время войны от 17.06.2022 на сайте СТБ
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Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 17.06.2022 на сайте СТБ. Во время войны вопрос выживания стоит на первом месте, а такие привычные процедуры красоты кажутся отголоском утраченной мирной жизни. Уместно ли наводить красоту в военное время? Расскажут звездные украинки! Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 17.06.2022 на СТБ!

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