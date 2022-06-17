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Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 17.06.2022 и узнайте, какие украинские знаменитости поставили крест на общении с родственниками из россии.
День 24 февраля ясно определил четкую линию между добром и злом. Положительное отношение или молчание по поводу войны заставили многих украинцев разорвать отношения с родными, друзьями и знакомыми, которые остались по ту сторону границы. Кто из родственников украинских селебрити рассорился с родней из-за российской пропаганды? Смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 17.06.2022.
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