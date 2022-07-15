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Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Випуск від 15.07.2022 выпуск от 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022

 Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Випуск від 15.07.2022 выпуск от 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Галина из Черкасс: плетет маскировочные сетки для ВСУ

 Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Випуск від 15.07.2022 выпуск от 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 14.07.2022

 Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Випуск від 15.07.2022 выпуск от 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Наталья из Чернигова: спасла 30 детей-сирот из интерната

 Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Випуск від 15.07.2022 выпуск от 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 13.07.2022

 Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Випуск від 15.07.2022 выпуск от 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Сергей из Харькова: организовал медпункт в харьковском метро
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Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Випуск від 15.07.2022 выпуск от 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022

 Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Випуск від 15.07.2022 выпуск от 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Галина из Черкасс: плетет маскировочные сетки для ВСУ

 Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Випуск від 15.07.2022 выпуск от 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 14.07.2022

 Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Випуск від 15.07.2022 выпуск от 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Наталья из Чернигова: спасла 30 детей-сирот из интерната
Все буде добре Выпуск от 15.07.2022 Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022
Выпуск от 15.07.2022 | 15.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022 на сайте телеканала СТБ! Война с оккупантами продолжается, но украинцы не сдаются и не падают духом, наоборот, прилагают максимум усилий, чтобы приблизить победу.

Украинские звезды проводят благотворительные концерты, организуют фонды, из которых активно донатят на ВСУ. Недавно в фонд Сергея Притулы пришла 10-летняя чемпионка по шашкам Валерия Ежова. Она играла в шашки с прохожими за донаты на ВСУ и наиграла 21 тысячу гривен. Такая помощь от юной девочки очень растрогала Сергея Притулу, он уверен, что с такой поддержкой Украина обязательно победит.

Также в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022 украинские звезды признаются, за что их хейтят во время войны. А психолог Андрей Жельветро расскажет, как избавиться от чувства вины и перестать обвинять других за их выбор.

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

Выпуск Неймовірна правда про українців от 08.07.2022

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