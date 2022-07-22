Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Тарас Тополя про реалії війни, творчість та зустріч із Зеленським сюжет від 22.07.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: Тарас Тополя про реалії війни, творчість та зустріч із Зеленським

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Тарас Тополя про реалії війни, творчість та зустріч із Зеленським від 22.07.2022 на сайті СТБ