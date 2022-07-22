Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Тарас Тополя про реалії війни, творчість та зустріч із Зеленським сюжет від 22.07.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: Тарас Тополя про реалії війни, творчість та зустріч із Зеленським
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Випуск від 22.07.2022 | 22.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Замість музики допомога військовим на передовій – дивіться онлайн інтерв’ю Тараса Тополі в проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 22.07.2022 на сайті СТБ.
Війна змусила кожного розставити пріоритети та прийняти складні рішення. Це ж торкнулося й гурту Антитіла, який ще до початку вторгнення вирішив приєднатися до ТрО. Нині Тарас Тополя з побратимами рятує поранених бійців на фронті. Як співак спілкується з родиною? Що підтримує його в найважчі дні в гарячих точках? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 22.07.2022 на СТБ!
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски