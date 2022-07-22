Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Тарас Тополя о реалиях войны, творчестве и встрече с Зеленским сюжет от 22.07.2022 | Все буде добре

Выпуск от 22.07.2022 | 22.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Вместо музыки помощь военным на передовой – смотрите онлайн интервью Тараса Тополи в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 22.07.2022 на сайте СТБ.

Война вынудила каждого расставить приоритеты и принять сложные решения. Это же коснулось и группы Антитела, которая еще до начала вторжения решила присоединиться к ТрО. Сейчас Тарас Тополя с собратьями спасает раненых бойцов на фронте. Как певец общается с семьей? Что поддерживает его в самые трудные дни в горячих точках? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 22.07.2022 на СТБ!

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