Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн cелебрітіз підтримують ЗСУ від усього серця сюжет від 22.07.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: cелебрітіз підтримують ЗСУ від усього серця
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Випуск від 22.07.2022 | 22.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Українці і далі вражають весь світ мужністю та самовідданостю, турботою та єдністю. Світові зірки шоу-бізнесу та політики відвідують благодійні вечері, які організовують українські шеф-кухарі, щоб пожертвувати кошти на допомогу. Хто з відомих акторів розчулився до сліз на британському телеканалі, згадавши війну? Кому мер міста Медісон присвятила 19 липня? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 22.07.2022 на сайті СТБ!
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