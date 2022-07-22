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Video: Неймовірна правда про українців: cелебрити поддерживают ЗСУ от всего сердца

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все Буде Добре cелебрити поддерживают ЗСУ от всего сердца от 22.07.2022 на сайте СТБ
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Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн cелебрити поддерживают ЗСУ от всего сердца сюжет от 22.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 22.07.2022

 Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн cелебрити поддерживают ЗСУ от всего сердца сюжет от 22.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

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Украинцы и дальше поражают весь мир мужеством и самоотверженностью, заботой и единством. Мировые звезды шоу-бизнеса и политики посещают благотворительные ужины, которые организовывают украинские шефы, чтобы пожертвовать средства на помощь. Кто из известных актеров прослезился на британском телеканале, вспоминая о войне? Кому мэр города Мадисон посвятила 19 июля? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 22.07.2022 на сайте СТБ!

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