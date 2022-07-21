Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн выпуск от 22.07.2022

Выпуск от 22.07.2022 | 22.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 22.07.2022 и узнайте, как мировые власть имущие и звезды поддерживают Украину в трудные времена.

Украинские селебрити продолжают воевать на информационном фронте, поражают заботой о солдатах и собирают средства для помощи пострадавшим. Надежда Матвеева взяла интервью у Тараса Тополи, который вместе с членами группы Антитела спасает раненых военных на передовой. Как группе далось такое тяжелое решение? Что самое страшное Тарас Тополя пережил на фронте? Зачем к ним приехал Владимир Зеленский? Смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 22.07.2022.

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