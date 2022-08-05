Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Випуск від 05.08.2022 випуск від 05.08.2022 | Все буде добре

У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022 ви дізнаєтеся, хто зі світових зірок продовжує підтримувати Україну та як жалюгідно відповіла росія на світові санкції.
Наталя Могилевська – популярна українська співачка та продюсерка. З початком повномасштабної війни вона залишилася в Києві. Ба більше, прийняла у своєму домі рідних та друзів. А вже на третій день війни артистка почала активно волонтерити й організовувати благодійні концерти.
У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 05.08.2022 Наталя Могилевська розповість, скільки будинків співачки зруйнували рашисти, з ким із полку Азов вона підтримувала зв’язок до полону та ким зайняте її серце. Не пропустіть – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски