Неймовірна правда про українців: дивитися онлайн випуск від 12.08.2022

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Випуск від 12.08.2022 | 12.08.2022 | Неймовірна правда про українців

У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022 ви дізнаєтеся, хто і як допомагає наближати нашу перемогу.

Мільйони людей у всьому світі продовжують підтримувати Україну в такий непростий час. Світові та українські зірки влаштовують благодійні концерти, на яких збирають чималі суми для нашої країни. У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців ви побачите інтерв’ю з Павлом Зібровим, у якому співак розкаже, як волонтерив за кордоном і що думає про зірок-зрадників.

Святослав Вакарчук, Світлана Тарабарова, Наталя Могилевська, Даша Астаф’єва та багато інших українських зірок активно дають концерти на передовій, щоб підтримувати бойовий дух наших захисників і захисниць. Як проходять концерти на лінії фронту? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022 на сайті СТБ!

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Випуск Неймовірна правда про українців від 05.08.2022

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