Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Як вийти зі стану відкладеного життя? сюжет від 12.08.2022 | Все буде добре

Випуск від 12.08.2022 | 12.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022 на сайті СТБ! Депресія, тривога, невизначеність, безсоння – з усіма цими руйнівними симптомами стикнувся кожен українець. Як впоратися з порожнечею, спричиненою війною? Як знову віднайти в собі жагу до життя? Відповіді на ці запитання дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022.

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