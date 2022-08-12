Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Как выйти из состояния отложенной жизни? сюжет от 12.08.2022 | Все буде добре

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Video: Неймовірна правда про українців: как выйти из состояния отложенной жизни?

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все Буде Добре Как выйти из состояния отложенной жизни? от 12.08.2022 на сайте СТБ
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Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022 на сайте СТБ! Депрессия, тревога, неопределенность, бессонница – со всеми этими разрушительными симптомами столкнулся каждый украинец. Как справиться с пустотой, вызванной войной? Как снова найти в себе жажду к жизни? Ответы на эти вопросы смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022.

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Фонд Сергея Притулы запустил мощный проект для украинцев, которые потеряли жилье

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