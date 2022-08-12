Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Как выйти из состояния отложенной жизни? сюжет от 12.08.2022 | Все буде добре

Выпуск от 12.08.2022 | 12.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022 на сайте СТБ! Депрессия, тревога, неопределенность, бессонница – со всеми этими разрушительными симптомами столкнулся каждый украинец. Как справиться с пустотой, вызванной войной? Как снова найти в себе жажду к жизни? Ответы на эти вопросы смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022.

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

Фонд Сергея Притулы запустил мощный проект для украинцев, которые потеряли жилье