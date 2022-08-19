Неймовірна правда про українців: дивитися онлайн випуск від 19.08.2022

Випуск від 19.08.2022 | 19.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 19.08.2022 та дізнайтеся, як українські міста-герої борються з ворогом за свободу. Телеведучий Андрій Бєдняков, письменник Сергій Жадан та музикант Олег Михайлюта розкажуть про життя нескорених рідних міст та незламність їхніх жителів.

Як ресторатор Даніель Салем встигає поєднувати військову службу і волонтерство? Хто зі світових селебрітіз приїхав в Україну, щоб особисто нас підтримати? Як українські військові живуть в окопах? Дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 19.08.2022.

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Випуск Неймовірна правда про українців від 12.08.2022