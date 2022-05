Як у 40 років почати життя спочатку | Допомога психолога

Мільйони українців залишили домівки через війну, тисячі втратили житло через російське бомбардування. Люди намагаються прийти до тями, а іноді починати життя заново. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповідає, як у 40 років почати життя спочатку.

Ірина з Боярки має трьох дітей ― від 9 до 14 років. З початком війни вони евакуювалися спочатку до Польщі, а потім переїхали до Фінляндії. Кілька років тому вона змінила професію, проте все ж таки зараз залишила Україну. Чоловік їй не допомагає після розлучення. Жінка переживає, що у Фінляндії їй заново доведеться проходити роки навчання та пошуку клієнтів.

Новий шлях ви пройдете швидше, бо вже маєте досвід.

Треба надихатися своїм розвитком, побудовою життя. Як мінімум, мріяти та концентруватися на цьому.

Страх ― наші галюцинації про майбутнє, але у майбутньому може статися будь-що. Шукайте альтернативні позитивні сценарії свого розвитку.

У мами є дуже важливе завдання ― бути щасливою, бо нещаслива мама буде засмучувати дітей. Життя відбувається зараз, і досягнення цілей має супроводжуватися відчуттям щастя. Можна передивлятися старі фотографії або згадувати щось, що робить вас щасливими.

Якщо минуле засмучує ― треба дивитися у майбутнє, і у ньому ви маєте бути щасливою.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.