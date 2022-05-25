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Допомога психолога: Як у 40 років почати життя спочатку?

25.05.2022

Мільйони українців залишили домівки через війну, тисячі втратили житло через російське бомбардування. Люди намагаються прийти до тями, а іноді починати життя заново. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Дмитро Карпачов розповідає, як у 40 років почати життя спочатку.

Як у 40 років почати життя спочатку | Допомога психолога

Ірина з Боярки має трьох дітей ― від 9 до 14 років. З початком війни вони евакуювалися спочатку до Польщі, а потім переїхали до Фінляндії. Кілька років тому вона змінила професію, проте все ж таки зараз залишила Україну. Чоловік їй не допомагає після розлучення. Жінка переживає, що у Фінляндії їй заново доведеться проходити роки навчання та пошуку клієнтів.

Як у 40 років розпочати життя спочатку

  1. Знайдіть у своїй ситуації переваги. Наприклад, що ваші діти вже дорослі.
  2. Насамперед у вас є ви і ваш життєвий і професійний досвід. Тож розпочинаєте ви далеко не з нуля.

Новий шлях ви пройдете швидше, бо вже маєте досвід.

  1. Займіть активну позицію. Не підлаштовуйтесь під обставини, а створюйте їх.
  2. Поставте собі мету, розділіть її на етапи з певними термінами та йдіть до неї.
  3. Шукайте не перепони, а можливості.

Треба надихатися своїм розвитком, побудовою життя. Як мінімум, мріяти та концентруватися на цьому.

Як у 40 років почати життя спочатку | Допомога психолога

  1. Якщо ви боїтеся майбутнього, не фокусуйтеся на найгіршому варіанті. Продумайте ще кілька більше позитивних сценаріїв.

Страх ― наші галюцинації про майбутнє, але у майбутньому може статися будь-що. Шукайте альтернативні позитивні сценарії свого розвитку.

  1. Не відкладайте щастя на потім. Досягнення мети має супроводжуватися задоволенням від життя.

У мами є дуже важливе завдання ― бути щасливою, бо нещаслива мама буде засмучувати дітей. Життя відбувається зараз, і досягнення цілей має супроводжуватися відчуттям щастя. Можна передивлятися старі фотографії або згадувати щось, що робить вас щасливими.

  1. Аби не сумувати за минулим, дивіться в майбутнє. І в цьому майбутньому ви маєте бути щасливі.

Якщо минуле засмучує ― треба дивитися у майбутнє, і у ньому ви маєте бути щасливою.

Як у 40 років почати життя спочатку | Допомога психолога

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