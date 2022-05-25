Как в 40 лет начать жизнь сначала | Допомога психолога

Миллионы украинцев покинули дома из-за войны, тысячи потеряли жилье из-за российской бомбардировки. Люди пытаются прийти в себя, а иногда начинать жизнь заново. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказывает, как в 40 лет начать жизнь сначала.

Ирина из Боярки воспитывает троих детей ― от 9 до 14 лет. С началом войны они эвакуировались сначала в Польшу, а затем переехали в Финляндию. Несколько лет назад женщина сменила профессию, но сейчас все же покинула Украину. Муж ей не помогает после развода. Она переживает, что в Финляндии ей заново придется тратить годы на обучение и поиск клиентов.

Как в 40 лет начать жизнь сначала

Найдите в своей ситуации преимущества. К примеру, что ваши дети уже взрослые. Прежде всего у вас есть вы и ваш жизненный и профессиональный опыт. Итак, начинаете вы далеко не с нуля.

Новый путь вы пройдете быстрее, потому что у вас уже есть опыт.

Займите активную позицию. Не подстраивайтесь под обстоятельства, а создавайте их. Задайте себе цель, разделите ее на этапы с определенными сроками и идите к ней. Ищите не препятствия, а возможности.

Надо вдохновляться своим развитием, построением жизни. Как минимум, мечтайте и концентрируйтесь на этом.

Если вы боитесь будущего, не фокусируйтесь на самом плохом варианте. Продумайте еще несколько положительных сценариев.

Страх ― наши галлюцинации о будущем, но в будущем может произойти что угодно. Ищите альтернативные положительные сценарии своего развития.

Не откладывайте счастье на потом. Достижение цели должно сопровождаться удовольствием от жизни.

У мамы очень важная задача ― быть счастливой, потому что несчастливая мама будет расстраивать детей. Жизнь происходит сейчас, и достижение целей должно сопровождаться ощущением счастья. Можно просматривать старые фотографии или вспоминать что-то, что делает вас счастливыми.

Чтобы не унывать по прошлому, смотрите в будущее. И в этом будущем вы должны быть счастливы.

Если прошлое огорчает ― нужно смотреть в будущее, и в нем вы должны быть счастливы.

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