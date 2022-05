Ми з України: Людмила провела операцію на вулиці під обстрілами| Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» мешканка Харкова, відомий ветеринар Людмила Голованюк розповіла, як провела операцію на вулиці під обстрілами. Подробиці ― далі в матеріалі.

32-річна жінка відкинула страх і спромоглася прооперувати чоловіка прямо на вулиці під обстрілами.

Я була волонтером, і бачила, як помирає людина. Перед тим до мене приїхав друг, ми з ним спілкувалися на вулиці. Ми почули вибух і побачили величезне скупчення людей. Я розуміла, що в когось щось сталося, тому попросила друга подати медичну валізку. А коли прибігла на місце – побачила закривавленого чоловіка. Швидка не могла швидко приїхати під обстрілами, тому діяти потрібно було негайно.

Людмила голими руками затиснула судини в черевній порожнині чоловіка. Жінка без анестезії почала накладати чоловікові шви на судини.

Я боялася, аби він не помер від больового шоку. Не колола ветеринарний наркоз, адже не знала, як він працює на людині. Через 15 хвилин приїхала швидка, і я встигла зашити чоловіку 3 магістральних судини. Чоловік, якого я оперувала, живий. І я дуже цьому рада!

