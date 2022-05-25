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Ми з України: Людмила из Харькова провела операцию на улице под обстрелами

25.05.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» жительница Харькова известный ветеринар Людмила Голованюк рассказала, как провела операцию на улице под обстрелами. Подробности ― далее в материале.

Ми з України: Людмила провела операцию на улице под обстрелами| Все буде добре

32-летняя женщина отвергла страх и смогла прооперировать мужчину прямо на улице под обстрелами.

Я была волонтером и видела, как умирает человек. Прежде ко мне приехал друг, мы с ним общались на улице. Мы услышали взрыв и увидели огромное скопление людей. Я понимала, что у кого-то случилось, поэтому попросила друга подать медицинский чемоданчик. А когда прибежала на место – увидела окровавленного мужчину. Скорая не могла быстро приехать под обстрелами, поэтому действовать нужно было немедленно.

Людмила голыми руками зажала сосуды в брюшной полости мужчины. Женщина без анестезии принялась накладывать мужчине швы на сосуды.

Я боялась, чтобы он не умер от болевого шока. Не колола ветеринарный наркоз, не знала, как он работает на человеке. Через 15 минут приехала скорая, и я успела зашить мужчине 3 магистральных сосуда. Человек, которого я оперировала, жив. И я очень этому рада!

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