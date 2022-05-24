Ми з України: история украинской Мадонны| Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» жительница Киева Ольга рассказала собственную историю о сохранении жизни ребенка. Подробности ― далее в материале.

Фото — Анастасия Лапатина

В Киеве врачи спасли молодую женщину по имени Ольга. Она закрыла своим телом двухмесячную дочь, чтобы оградить от обстрела российских оккупантов.

Ольгу назвали украинской Мадонной и ее фотография, размещенная в Twitter Анастасия Лапатина, облетела уже весь мир.

Ольга вместе с семьей попала под обстрел российских кафиров в Киеве. Она закрыла собой двухмесячную дочь. Девочка не пострадала, весь ушиб от осколков мама взяла на себя.

Пострадал и муж Ольги. Сейчас вся семья находится в клинике ОХМАТДИТ. Кадры женщины с перебинтованной головой и ранениями на лице облетели весь мир. Ее сразу же назвали украинской Мадонной. На фотографии Ольга кормит грудью свою маленькую дочь.

«Эта женщина, Ольга, прикрыла своим телом двухмесячную дочь во время обстрела в Киеве и в результате получила тяжелые ранения. Ребенок не пострадал. Сейчас семья находится на лечении в Охматдете», — говорится в сообщении.

«Так сделала бы каждая мать» – сказала Ольга.

Известно, что Ольга и ее муж уже прооперированы. Их жизни уже ничего не угрожает.

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