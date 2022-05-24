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Ми з України: трогательная история украинской Мадонны

24.05.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» жительница Киева Ольга рассказала собственную историю о сохранении жизни ребенка. Подробности ― далее в материале.

Ми з України: история украинской Мадонны| Все буде добре

Фото — Анастасия Лапатина

В Киеве врачи спасли молодую женщину по имени Ольга. Она закрыла своим телом двухмесячную дочь, чтобы оградить от обстрела российских оккупантов.

Ольгу назвали украинской Мадонной и ее фотография, размещенная в Twitter Анастасия Лапатина, облетела уже весь мир.

Ольга вместе с семьей попала под обстрел российских кафиров в Киеве. Она закрыла собой двухмесячную дочь. Девочка не пострадала, весь ушиб от осколков мама взяла на себя.

Пострадал и муж Ольги. Сейчас вся семья находится в клинике ОХМАТДИТ. Кадры женщины с перебинтованной головой и ранениями на лице облетели весь мир. Ее сразу же назвали украинской Мадонной. На фотографии Ольга кормит грудью свою маленькую дочь.

Ми з України: история украинской Мадонны| Все буде добре

«Эта женщина, Ольга, прикрыла своим телом двухмесячную дочь во время обстрела в Киеве и в результате получила тяжелые ранения. Ребенок не пострадал. Сейчас семья находится на лечении в Охматдете», — говорится в сообщении.

«Так сделала бы каждая мать» – сказала Ольга.

Известно, что Ольга и ее муж уже прооперированы. Их жизни уже ничего не угрожает.

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