Ми з України: Оля из Дымера помогает детям | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» жительница поселка Дымер, известный психолог и медик Ольга Симонова в деталях рассказала об ужасах российской оккупации, которая длилась ровно 35 дней, и о том, как помогает детям пережить войну. Подробности ― далее в материале.

«В Дымере россияне заехали уже на следующий день войны. Никто этого не ожидал. Мы слышали, как техника начала заходить. Но не понимали, что это за техника. Только потом уже увидели на крыльях самолетов «V» и «Z». А впоследствии — первые видео, снятые парнем с квартиры в начале дымера. Как останавливается техника, выходят военные и жгут флаг Украины», — рассказывает Симонова.

Как говорит женщина, из-за обстрелов кафиров в поселке быстро оказались ранены множество людей. Среди них – девочка Даша, которую ее дедушка прикрывал собой от обстрелов. Они убегали, а кафиры их обстреливали.

Сейчас Оля из Дымера работает психологом. Ранее она занималась реабилитацией детей, вывезенных из зоны ООС. Дети рассказывали ей, что такое прилет, и до 24.02.2022 года Оля действительно не понимала, о чем они говорили. Сейчас Оля продолжает работать в больнице и оказывать психологическую помощь пострадавшим от войны детям.

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