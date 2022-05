Ми з України: Оля з Димера допомагає дітям Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» мешканка селища Димер, відомий психолог і медик Ольга Симонова в деталях розповіла про жахи російської окупації, яка там тривала рівно 35 днів, і про те, як допомагає дітям пережити війну. Подробиці ― далі в матеріалі.

“У Димері росіяни заїхали вже наступного дня війни. Ніхто цього не очікував. Ми чули, як техніка почала заходити. Але не розуміли, що це за техніка. Тільки потім вже побачили на крилах літаків “V” і “Z”. А згодом – перші відео, зняті хлопцем з квартири на початку димеру. Як зупиняється техніка, виходять військові і палять прапор України”, – розповідає Симонова.

Як каже жінка, через обстріли окупантів в селищі швидко виявилися поранені безліч людей. Серед них – дівчинка Даша, яку її дідусь прикривав собою від обстрілів. Вони тікали, а окупанти їх обстрілювали.

Зараз Оля з Димер працює психологом. Раніше вона займалася реабілітацією дітей, яких вивезли із зони ООС. Діти розповідали їй, що таке приліт, і до 24.02.2022 Оля справді не розуміла, про що вони говорили. Зараз Оля продовжує працювати в лікарні та надавати психологічну допомогу дітям, які постраждали від війни.



