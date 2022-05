Ми з України: історія Захара із Гостомелю | Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» Лариса Хохуда з Гостомеля, мама 5-річного скрипаля Захарчика, розповіла зворушливу історію, яка сталася з її сім’єю під час війни. Подробиці ― далі в матеріалі.

«З 3 років мій син займається скрипкою. Він ріс щасливим хлопчиком, допоки в наш дім не прийшла війна. Сину було дуже страшно. Я його пригортала до себе, і казала «Захарчик, давай зіграємо на скрипці!» він казав «Як? Скрипка залишилася в квартирі, а ми туди не можемо піднятися…»

Після евакуації Захарчик з мамою опинилися в Польщі, проте – без його улюбленої скрипки. Прогулючись містом з мамою, хлопчик зіграв на віртуальній скрипці. Це помітила польська скрипалька.

Вона запросила Захара додому, провести заняття для сина і подарувала йому інструмент. Він був у шоці, але це, нарешті, був приємний шок. Він подарував скрипальці кусочок шоколаду, який він їв під обстрілами в Гостомелі. Мисткиня сказала, що не буде їсти цей шоколад, бо він для неї дуже цінний.

Зрештою родина дісталася Ірландії, де 5-річного Захарчика також помітили. Він зіграв з місцевими музикантами на дні Матері, на яке ірландці запросили українців. Місцева скрипалька Розана тепер займається з хлопчиком безкоштовно.

«Ми дуже хочемо повернутися в Україну, обійняти свого тата і святкувати нашу перемогу!»

Більше на тему: Як пояснити дитині лайливі слова?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.