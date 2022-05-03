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Ми з України: История 5-летнего скрипача из Гостомеля, который довел до слез жителей Ирландии

03.05.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» Лариса Хохуда из Гостомеля, мама 5-летнего скрипача Захарчика, рассказала трогательную историю, произошедшую с ее семьей во время войны. Подробности ― далее в материале.

Ми з України: история Захара из Гостомеля | Все буде добре

«С трех лет мой сын занимается скрипкой. Он рос счастливым мальчиком, пока в наш дом не пришла война. Сыну было очень страшно. Я его прижимала к себе, и говорила «Захарчик, давай сыграем на скрипке!» он говорил: «Как? Скрипка осталась в квартире, а мы туда не можем подняться…»

После эвакуации Захарчик с мамой оказались в Польше, однако без его любимой скрипки. Прогуливаясь по городу с мамой, мальчик сыграл на виртуальной скрипке. Это заметила польская скрипачка.

Она пригласила Захара домой, провести занятия для сына и подарила ему инструмент. Он был в шоке, но это, наконец, был приятный шок. Он подарил скрипачке кусочек шоколада, который он ел под обстрелами в Гостомеле. Художница сказала, что не будет есть этот шоколад, потому что он для него очень ценен.

В конце концов семья добралась до Ирландии, где 5-летнего Захарчика также заметили. Он сыграл с местными музыкантами на дне Матери, на которое ирландцы пригласили украинцев. Местная скрипачка Розана теперь занимается с мальчиком бесплатно.

«Мы очень хотим вернуться в Украину, обнять своего папу и праздновать нашу победу!»

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