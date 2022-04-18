С началом полномасштабного вторжения россии в Украину миллионы украинских семей вынуждены покинуть дома ― с детьми, мало понимающими и часто боящимися. Для новой рубрики ежедневного дайджеста «Все буде добре» ― «Допомога психолога» ― эксперт Дмитрий Карпачев рассказывает, как объяснить малышам бранные слова, которые они могут увидеть или услышать в пути.

В условиях войны не все взрослые сдерживаются с «крепкими словами», и дети во время эвакуации могут услышать то, что еще рано знать, либо увидеть надписи или билборды с нецензурной бранью. К психологам обратились за советом ― как объяснять детям то, что они видят и слышат?

Как объяснить ребенку бранные слова

Не пытайтесь полностью уберечь ребенка от брани. Ведь эти слова есть где угодно, и рано или поздно он с ними столкнется.

«Как бы нам ни хотелось, но вряд ли нам удастся уберечь наших детей от того, чтобы они сталкивались с бранью. Они это могут услышать в интернете, в школе, на улице», ― говорит Дмитрий Карпачев.

Расскажите ребенку, что такое ругательство, что конкретно означают определенные слова и почему их не нужно использовать.

Например, если речь идет о направлении движения «русского военного корабля», то следует сказать, что это слово, обозначающее мужской половой орган, и это слово лучше не употреблять.

«Этот совет касается любой брани, которую услышит ваш ребенок. Отвечайте по существу. Это брань, она означает то или то, и это слово не нужно употреблять. Тогда у ребенка формируется адекватное отношение к брани. Он будет понимать, что иногда другие люди употребляют ее, но ему лучше эти слова не использовать», ― подчеркнул Карпачев.

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