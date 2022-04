З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну мільйони українських сімей змушені покинути домівки ― з дітьми, які мало що розуміють і часто бояться. Для нової рубрики щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — експерт Дмитро Карпачов розповів, як пояснити малим дітям лайливі слова, які вони можуть побачити або почути в дорозі.

В умовах війни не всі дорослі стримуються з «міцними словами», і малеча під час евакуації може почути те, що ще рано знати, або побачити написи чи бігборди з нецензурною лайкою. До психологів звернулися по пораду ― як пояснювати дітям те, що вони бачать і чують?

«Як би нам не хотілося, але навряд чи нам вдасться вберегти наших дітей від того, щоб вони стикалися з лайкою. Вони це можуть почути в інтернеті, у школі, на вулиці», ― зазначає Дмитро Карпачов.

Наприклад, якщо йдеться про напрям руху «російського воєнного корабля», то варто сказати, що це слово, яке означає чоловічий статевий орган, і це слово краще не вживати.

«Ця порада стосується будь-якої лайки, яку почує ваша дитина. Відповідайте по суті. Це ― лайка, вона означає те чи те, і це слово не треба вживати. Тоді у дитини формується адекватне ставлення до лайки. Вона буде розуміти, що інколи інші люди її вживають, але їй краще ці слова не використовувати», ― наголосив Карпачов.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре»!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.