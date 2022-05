Ми з України: історія української Мадонни | Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» мешканка Києва Ольга розповіла власну історію про збереження життя дитини. Подробиці ― далі в матеріалі.

Фото – Анастасія Лапатіна

У Києві лікарі врятували молоду жінку, на ім’я Ольга. Вона закрила своїм тілом двомісячну доньку, щоб захистити від обстрілу російських окупантів.

Ольгу назвали українською Мадонною і її фотографія, яку розмістила в Twitter Анастасія Лапатіна, облетіла вже весь світ.

Ольга разом з родиною потрапила під обстріл російських окупантів у Києві. Вона закрила собою двомісячну доньку. Дівчинка не постраждала, весь удар від осколків мама взяла на себе.

Постраждав також і чоловік Ольги. Зараз вся сім’я знаходиться в клініці ОХМАТДИТ. Кадри жінки з перебинтованою головою і пораненнями на обличчі облетіли вже весь світ. Її відразу ж назвали українською Мадонною. На фотографії Ольга годує грудьми свою маленьку доньку.

“Ця жінка, Ольга, прикрила своїм тілом двомісячну дочку під час обстрілу в Києві й в результаті отримала важкі поранення. Дитина не постраждала. Зараз сім’я перебуває на лікуванні в Охматдиті”, – йдеться в повідомленні.

«Так зробила б кожна мати» – сказала Ольга.

Відомо, що Ольгу та її чоловіка вже прооперували. Їхньому життю вже нічого не загрожує.

