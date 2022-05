Ми з України: історія сестер із Кривого Рогу | Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми розповідаємо про криворожанки Ольгу та Юлію Ткач, які створили анімаційний фільм, присвячений найбільшому у світі українському літаку Ан-225 «Мрія». Подробиці ― далі у матеріалі.

Зі словами подяки сестрам із Кривого Рогу, мультфільм опублікували на офіційній сторінці ANTONOV Company у Facebook.

За сюжетом душа «Мрія» прилітає до авіаконструктора Антонова та гірко плаче через свою загибель. Тоді Олег Костянтинович вдихає в літак нове життя, і він перероджується в журавля, який повертається до рідного Києва і ширяє на Майдані.

«27 лютого українська «Мрія» піднялася як ніколи високо. Їй було дуже боляче, усім нам зараз боляче, але вона мужньо пронесла на крилах вогонь Свободи, Гідності та Світла, він ніколи не згасне. «Мрія» передала Богу всі наші молитви, всю нашу Віру та Любов. Компанія «Антонов», Ваша велична пташка обов’язково повернеться і радуватиме око всього світу», – написала Ольга Ткач.

Нагадаємо, що російські окупанти безжально знищили «Мрію» під час атаки на аеропорт у Гостомелі.

