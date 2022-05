Ми з України: історія Аріни | Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» першокласниця Аріна розповіла, як її малюнки про ЗСУ потрапили на білборди Хмельниччини. Подробиці ― далі в матеріалі.

Першокласниця Аріна – з Хмельницького. Вона – татова доня. Але з 24 лютого його не бачить, бо батько пішов на війну.

«Батько Аріни зараз знаходиться в гарячих точках, на Сході. Вона дуже переживає, насправді. До війни дитина навіть спати не лягала без татусевої казки. Арінка чекає його і кожен день молиться. З перших днів війни у роздумах про тата дівчинка почала малювати патріотичні малюнки. Свої малюнки Аріна почала відправляти на фронт. А у Хмельницькому вони потрапили на білборди!» – сказала мама дівчинки.

Арінин малюнок був розміщений на двох білбордах. Головний герой малюнків – її тато. Мама каже, що з початку війни донька дуже подорослішала.

«Моя донечка вірила, що існують феї, і вони виконують всі її бажання. Зараз Арінка вірить тільки у ЗСУ».

