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Ми з України: малюнки першокласниці Аріни про ЗСУ стали окрасою Хмельниччини

09.05.2022

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» першокласниця Аріна розповіла, як її малюнки про ЗСУ потрапили на білборди Хмельниччини. Подробиці ― далі в матеріалі. 

Ми з України: історія Аріни | Все буде добре

Першокласниця Аріна –  з Хмельницького. Вона –  татова доня. Але з 24 лютого його не бачить, бо батько пішов на війну.

«Батько Аріни зараз знаходиться в гарячих точках, на Сході. Вона дуже переживає, насправді. До війни дитина навіть спати не лягала без татусевої казки. Арінка чекає його і кожен день молиться. З перших днів війни у роздумах про тата дівчинка почала малювати патріотичні малюнки. Свої малюнки Аріна почала відправляти на фронт. А у Хмельницькому вони потрапили на білборди!» –  сказала мама дівчинки.

Арінин малюнок був розміщений на двох білбордах. Головний герой малюнків –  її тато. Мама каже, що з початку війни донька дуже подорослішала.

«Моя донечка вірила, що існують феї, і вони виконують всі її бажання. Зараз Арінка вірить тільки у ЗСУ». 

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