Ми з України: история Арины | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» первоклассница Арина рассказала, как ее рисунки о ВСУ попали на билборды Хмельницкой области. Подробности ― далее в материале.

Первоклассница Арина – из Хмельницкого. Она – папина дочь. Но с 24 февраля его не видит, потому что отец ушел на войну.

«Отец Арины сейчас находится в горячих точках, на Востоке. Она очень переживает на самом деле. До войны ребенок даже спать не ложился без папиной сказки. Аринка ждет его и каждый день молится. С первых дней войны в размышлениях о папе девочка принялась рисовать патриотические рисунки. Свои рисунки Арина начала отправлять на фронт. А в Хмельницком они попали на билборды»! – сказала мама девочки.

Аринин рисунок был размещен на двух билбордах. Главный герой рисунков – ее отец. Мама говорит, что с начала войны дочь очень повзрослела.

«Моя дочь верила, что существуют феи, и они исполняют все ее желания. Сейчас Аринка верит только в ВСУ».

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