Переезд в другую страну — это всегда стресс. Особенно для пожилых людей, поскольку они могут чувствовать, что их привычная жизнь больше им не принадлежит. Как же помочь пожилому человеку адаптироваться в новой стране? Рассказывает Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».

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Если вы были вынуждены из-за войны уехать за границу, важно как можно быстрее адаптироваться в новой стране. Труднее всего это сделать пожилым людям. Однако им можно в этом помочь.

Чтобы помочь пожилому человеку адаптироваться в новой стране:

Найдите для него новых друзей . Возможно, кто-то из переселенцев тоже сейчас находится в вашем городе или стране и ищет друзей. Сделайте подарок, связанный с его хобби . Тогда человек будет иметь дело, благодаря которому будет уменьшать свой стресс. Привлеките к занятиям спортом, учитывая его возможности . Это может быть, например, популярная в Европе скандинавская ходьба. Договоритесь о персональных зонах ответственности . Если не можете найти общий язык, договоритесь о разделе территории и обязанностей. Определите темы-табу . Избегайте их при общении. В случае конфликта не переходите на личности . Говорите исключительно о своих чувствах и желаниях. Попросите не говорить и не делать так и предупредите, что если человек будет продолжать так себя вести, то вы будете вынуждены что-то сделать со своей стороны. К примеру, ввести ограничения в общении. Не стесняйтесь извиняться. Говорите, что вы хотите сохранить отношения.

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