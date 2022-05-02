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Допомога психолога: Как помочь пожилому человеку адаптироваться в новой стране?

02.05.2022

Переезд в другую страну — это всегда стресс. Особенно для пожилых людей, поскольку они могут чувствовать, что их привычная жизнь больше им не принадлежит. Как же помочь пожилому человеку адаптироваться в новой стране? Рассказывает Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».

андрей жельветро

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Если вы были вынуждены из-за войны уехать за границу, важно как можно быстрее адаптироваться в новой стране. Труднее всего это сделать пожилым людям. Однако им можно в этом помочь.

Чтобы помочь пожилому человеку адаптироваться в новой стране:

  1. Найдите для него новых друзей. Возможно, кто-то из переселенцев тоже сейчас находится в вашем городе или стране и ищет друзей.
  2. Сделайте подарок, связанный с его хобби. Тогда человек будет иметь дело, благодаря которому будет уменьшать свой стресс.
  3. Привлеките к занятиям спортом, учитывая его возможности. Это может быть, например, популярная в Европе скандинавская ходьба.
  4. Договоритесь о персональных зонах ответственности. Если не можете найти общий язык, договоритесь о разделе территории и обязанностей.
  5. Определите темы-табу. Избегайте их при общении.
  6. В случае конфликта не переходите на личности. Говорите исключительно о своих чувствах и желаниях. Попросите не говорить и не делать так и предупредите, что если человек будет продолжать так себя вести, то вы будете вынуждены что-то сделать со своей стороны. К примеру, ввести ограничения в общении.
  7. Не стесняйтесь извиняться. Говорите, что вы хотите сохранить отношения.

Как помочь пожилому человеку адаптироваться в новой стране

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

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