Допомога психолога: Как помочь пожилому человеку адаптироваться в новой стране?
Переезд в другую страну — это всегда стресс. Особенно для пожилых людей, поскольку они могут чувствовать, что их привычная жизнь больше им не принадлежит. Как же помочь пожилому человеку адаптироваться в новой стране? Рассказывает Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».
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Если вы были вынуждены из-за войны уехать за границу, важно как можно быстрее адаптироваться в новой стране. Труднее всего это сделать пожилым людям. Однако им можно в этом помочь.
Чтобы помочь пожилому человеку адаптироваться в новой стране:
- Найдите для него новых друзей. Возможно, кто-то из переселенцев тоже сейчас находится в вашем городе или стране и ищет друзей.
- Сделайте подарок, связанный с его хобби. Тогда человек будет иметь дело, благодаря которому будет уменьшать свой стресс.
- Привлеките к занятиям спортом, учитывая его возможности. Это может быть, например, популярная в Европе скандинавская ходьба.
- Договоритесь о персональных зонах ответственности. Если не можете найти общий язык, договоритесь о разделе территории и обязанностей.
- Определите темы-табу. Избегайте их при общении.
- В случае конфликта не переходите на личности. Говорите исключительно о своих чувствах и желаниях. Попросите не говорить и не делать так и предупредите, что если человек будет продолжать так себя вести, то вы будете вынуждены что-то сделать со своей стороны. К примеру, ввести ограничения в общении.
- Не стесняйтесь извиняться. Говорите, что вы хотите сохранить отношения.
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