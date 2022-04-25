«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 25 апреля?
В понедельник, 25 апреля, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.
Больше по теме: Допомога психолога: Как поступить, если психологически сложно уехать из опасного региона?
«Допомога психолога» — 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ общаются со зрителями, которые обратились за помощью к ним.
В понедельник в новом выпуске «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:
- что делать, если сформировалась ложная привычка беспрерывно читать новости;
- как научиться просить и принимать помощь;
- как создать состояние психологического комфорта у ребенка в чужой среде;
- как помочь ребенку учиться дистанционно.
Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чат в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Смотрите «Допомога психолога» 25 апреля в 19:45 на СТБ!
Больше по теме: Допомога психолога: Нормально ли совсем не бояться во время войны?