Нет страха войны: нормально ли это допомога психолога

Из-за начала полномасштабного вторжения российской армии украинцы вынуждены были взять в руки оружие, эвакуироваться или прятаться в подвалах от оккупантов. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитрий Карпачев рассказал о реакциях на боевые действия и нормально ли вообще не бояться, пока в Украине идет война.

Харьковчанка, которая всегда была очень эмоциональна и переживала по любому поводу, и за себя, и за своего сына, с момента первых обстрелов Украины российскими войсками вообще перестала бояться.

Первую неделю в Харькове женщина даже не успевала бояться ― обстрелы были буквально во дворе, по больнице, куда она с сыном попала, по дорогам и постройкам. Она не видит смысла уезжать или прятаться в подвал и не понимает, нормально ли это.

Нормально ли вообще не бояться во время войны

Страх ― это эмоция, которая информирует нас об угрозе.

Вы можете не пугаться взрывов на соседней улице, а для кого-то взрывы на окраине уже будут достаточным аргументом, чтобы эвакуироваться.

У каждого из нас свой уровень чувства опасности.

Каждый человек индивидуально реагирует на опасность и со временем адаптируется к угрозе и ситуации.

Отсутствие страха может быть защитным механизмом психики.

Наша психика защищает нас от психологической перегрузки. Для того чтобы психика была более или менее стабильной, человек может перестать ощущать опасность, хотя при этом имеет адекватное понимание того, что может быть угрозой. Чтобы человек в таком состоянии начал чувствовать угрозу, должно произойти что-то действительно ужасное.

Наш мозг может игнорировать то, что его пугает. Но от этого угроза никуда не денется.

«Вы находитесь в месте повышенной опасности. Вы вообще понимаете цену ошибки? Вы не видите в этом смысла, потому что, если начинаете этот смысл осознавать, то пугаетесь и начинаете понимать, что происходит на самом деле. Вы берете часть реальности и отделяете от себя ― туда я смотреть буду, потому что это мне приятно, а вот то мне очень угрожает», ― объясняет Дмитрий Карпачев.

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