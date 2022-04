Немає страху війни: чи це нормально допомога психолога

Через початок повномасштабного вторгнення російської армії українці змушені були стати до зброї, евакуюватися або ховатися у підвалах від окупантів. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповів про реакції на бойові дії та чи нормально взагалі не боятися, поки в Україні йде війна.

Харків’янка, яка завжди була дуже емоційна та переживала з будь-якого приводу, і за себе, і за свого сина, від перших обстрілів України російськими військами взагалі перестала боятися.

Перший тиждень у Харкові жінка навіть не встигала боятися ― обстріли були буквально у дворі, по лікарні, куди вона із сином потрапила, по дорогах і будівлях. Вона не бачить сенсу їхати, ховатися до підвалу і не розуміє, чи це нормально.

Чи нормально взагалі не боятися під час війни

Ви можете не лякатися вибухів на сусідній вулиці, а для когось вибухи на околиці вже будуть достатнім аргументом, щоб евакуюватися.

Кожна людина індивідуально реагує на небезпеку і з часом адаптується до загрози і ситуації.

Наша психіка нас захищає від психологічного перевантаження. Для того, щоби психіка була більш-менш стабільною, людина може перестати відчувати небезпеку, хоча при цьому має адекватне розуміння того, що може бути загрозою. Щоб людина в такому стані почала відчувати загрозу, має статися щось справді жахливе.

«Ви перебуваєте в місці підвищеної небезпеки. Чи ви взагалі розумієте вартість помилки? Ви не бачите в тому сенсу, тому що, якщо починаєте той сенс роздивлятися, то лякаєтеся і починаєте розуміти, що відбувається насправді. Ви берете частину реальності й відокремлюєте від себе ― отуди я дивитися буду, бо це мені приємно, а те мені дуже загрожує», ― пояснює Дмитро Карпачов.

