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Допомога психолога: Как поступить, если психологически сложно уехать из опасного региона?

20.04.2022

С началом полномасштабной военной агрессии россии жизнь всех украинцев кардинально изменилась. Многим пришлось оставить свои дома и отправиться в более безопасные места. Но что делать, если психологически сложно уехать из опасного региона? Рассказывает Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

Что делать, если сложно покинуть дом во время войны?

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За советом к Андрею Жельветро в рубрику «Допомога психолога» обратилась Юлия из Киева. Она переживает о том, правильно ли делает, что остается в опасном регионе. 

Что делать, если вам сложно уехать из дома:

  1. Определите, что именно станет для вас сигналом к ​​эвакуации. Выберите для себя момент или событие, после которого вы точно уедете.
  2. Поставьте в приоритет физическую безопасность, даже во вред (временный) психологическому комфорту. Отложите все эмоции и примите взвешенное решение.
  3. Составьте подробный план возможной эвакуации. При каких условиях вы уедете, куда, кто вас примет, на какой срок, в Украине или за рубежом, какие документы необходимо с собой взять и т. д.
  4. Заранее найдите поддержку в месте, в которое вы можете уехать в случае опасности. Найдите людей, которые будут с вами рядом и не дадут вам чувствовать одиночество на новом месте.

Что делать, если сложно покинуть дом во время войны?

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

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