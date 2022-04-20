С началом полномасштабной военной агрессии россии жизнь всех украинцев кардинально изменилась. Многим пришлось оставить свои дома и отправиться в более безопасные места. Но что делать, если психологически сложно уехать из опасного региона? Рассказывает Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

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За советом к Андрею Жельветро в рубрику «Допомога психолога» обратилась Юлия из Киева. Она переживает о том, правильно ли делает, что остается в опасном регионе.

Что делать, если вам сложно уехать из дома:

Определите, что именно станет для вас сигналом к ​​эвакуации. Выберите для себя момент или событие, после которого вы точно уедете. Поставьте в приоритет физическую безопасность , даже во вред (временный) психологическому комфорту. Отложите все эмоции и примите взвешенное решение. Составьте подробный план возможной эвакуации . При каких условиях вы уедете, куда, кто вас примет, на какой срок, в Украине или за рубежом, какие документы необходимо с собой взять и т. д. Заранее найдите поддержку в месте, в которое вы можете уехать в случае опасности. Найдите людей, которые будут с вами рядом и не дадут вам чувствовать одиночество на новом месте.

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