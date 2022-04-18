82-летний Николай Шевчук с Буковины отдал 400 тысяч гривен для ВСУ. Эти деньги он копил всю жизнь. Но Николай ни капли не сомневается, что армии они сейчас нужнее. Пенсионер благодарит Вооруженные Силы Украины и уверен, что скоро наступит наша победа. Читайте историю Николая Шевчука в новой рубрике «Ми з України» дайджеста «Все буде добре».

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Николай Шевчук из Новоднестровска, что на Буковине, отдал все свои сбережения на нужды украинских военных. А это 10 тысяч долларов и 100 тысяч гривен. Мужчина говорит, что совершенно не жалеет о деньгах, ведь они для ВСУ.

«Спасибо военным, что они защищают нашу страну, но их нужно беречь. Нужно оружием их снабжать, чтобы они могли давать резкий отпор этому агрессору путину», ― делится мнением Николай.

Пенсионер уверяет, что у него и так все есть, ведь он получает пенсию. Мужчина говорит, что живет экономно и, к тому же, держит огород. Поэтому о своем решении не жалеет.

«Я уже себе и памятник поставил, чтобы детей не утруждать. Дети живут самодостаточно. Мне говорят некоторые, нужно было детям отдать. А я говорю: дети живут, имеют квартиры, имеют машины. Сейчас деньги нужны для армии, чтобы вооружить армию», ― рассказал Николай.

Со слезами на глазах пенсионер обратился ко всем украинским защитникам: «Ребята, держитесь там. Любите Украину, потому что здесь ваши семьи, наша земля и деда, прадеда. И ее нужно защищать всеми способами. Я что мог, отдал на помощь армии. Мне жаль, что войну затеял этот бандюга путин».

Тем не менее, Николай абсолютно уверен, что Украина победит в этой войне. Мужчина уже выбрал жакет, который наденет в день победы, и обещает еще пережить путина.

С таким настроем мы точно победим! Все будет Украина!

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