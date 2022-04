82-річний Микола Шевчук з Буковини віддав 400 тисяч гривень для ЗСУ. Ці гроші він збирав усе життя. Однак пан Микола ні краплі не сумнівається, що армії вони зараз потрібніші. Пенсіонер дякує Збройним Силам України і впевнений, що скоро настане наша перемога. Читайте історію Миколи Шевчука в новій рубриці «Ми з України» дайджесту «Все буде добре».

Микола Шевчук із Новодністровська, що на Буковині, віддав усі свої заощадження на потреби українських військових. А це 10 тисяч доларів та 100 тисяч гривень. Чоловік каже, що зовсім не шкодує грошей, адже вони для ЗСУ.

«Дякую військовим, що вони захищають нашу державу, але їх треба берегти. Треба зброєю їх забезпечувати, щоб вони могли давати різкий відпір цьому агресору путіну», ― ділиться думкою пан Микола.

Пенсіонер запевняє, що в нього все є, адже він отримує пенсію. Чоловік каже, що живе ощадливо і, до того ж, тримає город. Тож про своє рішення не шкодує.

«Я вже собі і пам’ятник поставив, щоб дітей не обтяжувати. Діти живуть самодостатньо. Бо мені кажуть деякі, треба було дітям віддать. А я кажу: діти живуть, мають квартири, мають машини. Зараз гроші треба для армії, щоб озброїти армію», ― розповів пан Микола.

Зі сльозами на очах пенсіонер звернувся до всіх українських захисників: «Хлопці, тримайтеся там. Любіть Україну, бо тут ваші сім’ї, наша земля і діда, прадіда. І її треба захищати всіма способами. Я що міг, я віддав на допомогу армії. Бо мені жаль, що війну затіяв цей бандюга путін».

Проте пан Микола абсолютно впевнений, що Україна переможе у цій війні. Чоловік уже обрав жакет, який одягне в день перемоги, і обіцяє ще пережити путіна.

З таким налаштуванням ми точно переможемо! Все буде Україна!

