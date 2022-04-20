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Допомога психолога: Що робити, якщо психологічно важко виїхати з небезпечного регіону?

20.04.2022

З початком повномасштабної військової агресії росії життя всіх українців кардинально змінилося. Багатьом довелося залишити свої домівки і вирушити в безпечніші місця. Та що робити, якщо психологічно важко поїхати з небезпечного регіону? Розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

Что делать, если сложно покинуть дом во время войны?

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По пораду до Андрія Жельветро в рубрику «Допомога психолога» звернулася Юлія з Києва. Вона переймається тим, чи правильно робить, що залишається в небезпечному регіоні.

Що робити, якщо вам важко поїхати з дому:

  1. Визначте, що саме для вас стане сигналом до евакуації. Оберіть для себе момент або подію, після якої ви точно поїдете.
  2. Поставте в пріоритет фізичну безпеку, навіть на шкоду (тимчасову) психологічному комфорту. Відсуньте всі емоції та ухваліть виважене рішення.
  3. Складіть детальний план можливої евакуації. За яких умов ви поїдете, куди, хто вас прийме, на який термін, в Україні чи за кордоном, які документи необхідно з собою взяти тощо.
  4. Заздалегідь знайдіть підтримку в місці, до якого ви можете поїхати в разі небезпеки. Знайдіть людей, які будуть з вами поруч і не дадуть вам відчувати самотність у новому місці.

Что делать, если сложно покинуть дом во время войны?

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

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