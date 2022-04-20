З початком повномасштабної військової агресії росії життя всіх українців кардинально змінилося. Багатьом довелося залишити свої домівки і вирушити в безпечніші місця. Та що робити, якщо психологічно важко поїхати з небезпечного регіону? Розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

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По пораду до Андрія Жельветро в рубрику «Допомога психолога» звернулася Юлія з Києва. Вона переймається тим, чи правильно робить, що залишається в небезпечному регіоні.

Що робити, якщо вам важко поїхати з дому:

Визначте, що саме для вас стане сигналом до евакуації . Оберіть для себе момент або подію, після якої ви точно поїдете. Поставте в пріоритет фізичну безпеку , навіть на шкоду (тимчасову) психологічному комфорту. Відсуньте всі емоції та ухваліть виважене рішення. Складіть детальний план можливої евакуації . За яких умов ви поїдете, куди, хто вас прийме, на який термін, в Україні чи за кордоном, які документи необхідно з собою взяти тощо. Заздалегідь знайдіть підтримку в місці, до якого ви можете поїхати в разі небезпеки. Знайдіть людей, які будуть з вами поруч і не дадуть вам відчувати самотність у новому місці.

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