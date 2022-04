З початком повномасштабної військової агресії росії життя всіх українців кардинально змінилося. Багатьом довелося залишити свої домівки і вирушити в безпечніші місця. Та що робити, якщо психологічно важко поїхати з небезпечного регіону? Розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

Більше на тему: Допомога психолога: Що робити в разі емоційного виснаження?

По пораду до Андрія Жельветро в рубрику «Допомога психолога» звернулася Юлія з Києва. Вона переймається тим, чи правильно робить, що залишається в небезпечному регіоні.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Більше на тему: Ми з України: Микола Шевчук віддав для ЗСУ всі свої заощадження

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.