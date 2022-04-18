Допомога психолога: Що робити в разі емоційного виснаження?
З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну мільйони українських сімей змушені залишати свій дім ― із дітьми, які мало що розуміють і часто бояться. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — експерт Дмитро Карпачов розповів молодій мамі, як поводитися з дитиною, якщо в дорослих почалося емоційне вигорання.
У молодої українки крихітка-донька, з якою вони завжди багато гуляли, вивчали мови та займалися різними активностями. Проте, відколи почалася війна, мама не може пересилити себе і знову гратися з дитиною, веселити її, а також відновити свій заряд енергії. Постійні переживання, негативні новини виснажують, а почуття провини буквально з’їдає жінку.
Що робити під час емоційного виснаження
- Допомагайте тим, кому можете допомогти. А якщо не можете ― не картайте себе.
Від того, що ви переживаєте за людей, яким не можете допомогти, їм краще не стає, але стає гірше вам та вашій дитині.
- Намагайтеся не плакати при дитині.
«Якщо ви можете плакати без дитини ― краще це робити без дитини. Інколи треба плакати для того, щоб стрес, який накопичився, ― вийшов. Але це не означає, що від дитини треба приховувати свої емоції. Щоб у дитини не було розбіжностей між тим, що вона бачить, і тим, що вона чує», ― каже Дмитро Карпачов.
- Якщо все ж розплакалися, поясніть дитині, що вам погано, але без подробиць.
«Ви можете сказати, що переживаєте через головний біль ― те, що дитина зрозуміє. І подякувати їй, що вона вас розуміє», ― наголосив психолог.
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