З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну мільйони українських сімей змушені залишати свій дім ― із дітьми, які мало що розуміють і часто бояться. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — експерт Дмитро Карпачов розповів молодій мамі, як поводитися з дитиною, якщо в дорослих почалося емоційне вигорання.

У молодої українки крихітка-донька, з якою вони завжди багато гуляли, вивчали мови та займалися різними активностями. Проте, відколи почалася війна, мама не може пересилити себе і знову гратися з дитиною, веселити її, а також відновити свій заряд енергії. Постійні переживання, негативні новини виснажують, а почуття провини буквально з’їдає жінку.

Від того, що ви переживаєте за людей, яким не можете допомогти, їм краще не стає, але стає гірше вам та вашій дитині.

«Якщо ви можете плакати без дитини ― краще це робити без дитини. Інколи треба плакати для того, щоб стрес, який накопичився, ― вийшов. Але це не означає, що від дитини треба приховувати свої емоції. Щоб у дитини не було розбіжностей між тим, що вона бачить, і тим, що вона чує», ― каже Дмитро Карпачов.

«Ви можете сказати, що переживаєте через головний біль ― те, що дитина зрозуміє. І подякувати їй, що вона вас розуміє», ― наголосив психолог.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре»!

