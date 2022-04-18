С началом полномасштабного вторжения россии в Украину миллионы украинских семей вынуждены покидать свои дома ― с детьми, мало понимающими ситуацию и часто боящимися взрывов и самой ситуации. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» ― «Допомога психолога» ― эксперт Дмитрий Карпачев рассказал молодой маме, как обращаться с ребенком, если у взрослых началось эмоциональное выгорание.

У молодой украинки кроха-дочь, с которой они всегда много гуляли, изучали языки и занимались разными активностями. Однако после начала войны мама не может пересилить себя и снова активно играть со своей малышкой, веселить ее, а также восстановить свой заряд энергии. Постоянные переживания, негативные новости изнуряют, а чувство вины буквально съедает женщину.

Что делать во время эмоционального истощения

Помогайте тем, кому вы можете помочь. А если не можете ― не упрекайте себя.

От того, что вы переживаете за людей, которым не можете помочь, им лучше не становится, но становится хуже вам и вашему ребенку.

Старайтесь не плакать при ребенке.

«Если вы можете поплакать без ребенка ― лучше это делать без ребенка. Иногда надо плакать для того, чтобы накопившийся стресс вышел. Но это не значит, что от ребенка нужно скрывать свои эмоции. Чтобы у него не было разногласий между тем, что он видит, и тем, что он слышит», ― говорит Дмитрий Карпачев.

Если все-таки расплакались, объясните ребенку, что вам плохо, но без подробностей.

«Вы можете сказать, что переживаете из-за головной боли ― то, что ребенок поймет. И поблагодарить его, что он вас понимает», ― подчеркнул психолог.

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