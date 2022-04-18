Допомога психолога: Имеет ли человек право радоваться жизни во время войны, если есть такая возможность?
Из-за начала полномасштабной войны россии против Украины миллионы наших сограждан вынуждены были бежать от обстрелов российской армии. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» ― «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев отвечает на вопрос, можно ли радоваться жизни во время войны, если человек в безопасности.
Девушка, которая эвакуировалась на Закарпатье, не чувствует опасности и наслаждается жизнью. Однако она не понимает, почему это вызывает волну хейта в ее адрес. Неужели сейчас человек не имеет права радоваться жизни во время войны, если может?
Может ли человек радоваться жизни во время войны, если есть такая возможность
- Каждый имеет право радоваться жизни.
Вы имеете право радоваться жизни, публиковать любые сообщения в социальных сетях. Но другие люди тоже имеют право на это реагировать.
- Каждый имеет право на агрессию!
Надо с пониманием относиться к определенной агрессии, которой сейчас очень много. Конечно, никому не нравится, что сейчас происходит в стране, и мы испытываем много злобы по этому поводу. Но, к сожалению, не каждый может эту злость направить по адресу, не у всех есть возможность идти воевать. Иногда у людей нет другого способа, кроме как написать что-нибудь своим согражданам. Не то, что это хорошо, но лучше злость проявлять, чем держать в себе, потому что может произойти нервный срыв.
Поэтому можно публиковать такие сообщения, но надо понимать, что кому-то это не понравится.
«Я не могу вам сказать, публиковать эти положительные сообщения или не публиковать. Ведь так или иначе вы можете ими не только кого-то раздражать, но и поддержать. То, что человек постит что-то положительное, не означает, что ему все равно, как сейчас живут другие. Это его способ позаботиться о себе. Ведь сейчас очень важно сберечь свою психику. Если мы будем ежедневно переживать, нервничать, испытывать отчаяние, наша нервная система начнет давать сбой. Поэтому воспользуйтесь любой возможностью, чтобы добавить в свою жизнь чего-то положительного», ― советует Дмитрий Карпачев.
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