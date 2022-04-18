Из-за начала полномасштабной войны россии против Украины миллионы наших сограждан вынуждены были бежать от обстрелов российской армии. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» ― «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев отвечает на вопрос, можно ли радоваться жизни во время войны, если человек в безопасности.

Девушка, которая эвакуировалась на Закарпатье, не чувствует опасности и наслаждается жизнью. Однако она не понимает, почему это вызывает волну хейта в ее адрес. Неужели сейчас человек не имеет права радоваться жизни во время войны, если может?

Может ли человек радоваться жизни во время войны, если есть такая возможность

Каждый имеет право радоваться жизни.

Вы имеете право радоваться жизни, публиковать любые сообщения в социальных сетях. Но другие люди тоже имеют право на это реагировать.

Каждый имеет право на агрессию!

Надо с пониманием относиться к определенной агрессии, которой сейчас очень много. Конечно, никому не нравится, что сейчас происходит в стране, и мы испытываем много злобы по этому поводу. Но, к сожалению, не каждый может эту злость направить по адресу, не у всех есть возможность идти воевать. Иногда у людей нет другого способа, кроме как написать что-нибудь своим согражданам. Не то, что это хорошо, но лучше злость проявлять, чем держать в себе, потому что может произойти нервный срыв.

Поэтому можно публиковать такие сообщения, но надо понимать, что кому-то это не понравится.

«Я не могу вам сказать, публиковать эти положительные сообщения или не публиковать. Ведь так или иначе вы можете ими не только кого-то раздражать, но и поддержать. То, что человек постит что-то положительное, не означает, что ему все равно, как сейчас живут другие. Это его способ позаботиться о себе. Ведь сейчас очень важно сберечь свою психику. Если мы будем ежедневно переживать, нервничать, испытывать отчаяние, наша нервная система начнет давать сбой. Поэтому воспользуйтесь любой возможностью, чтобы добавить в свою жизнь чего-то положительного», ― советует Дмитрий Карпачев.

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